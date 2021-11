Scheinbar grundlos ist ein 59-Jähriger am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in der Wredestraße von Unbekannten angegriffen worden. Laut Polizei sind drei Männer an dem 59-Jährigen vorbeigelaufen, als einer von ihnen mit der Faust gegen den Kopf des Opfers schlug. Der Mann stürzte durch den Schlag zu Boden und wurde den Beamten zufolge leicht verletzt. Über die drei Unbekannten ist bisher lediglich bekannt, dass diese dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.