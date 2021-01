Der Bund stellt dem Ludwigshafener Bundestagsabgeordneten Torbjörn Kartes (41, CDU) zufolge zusätzlich 100 Millionen Euro zur Förderung von Inklusionsbetrieben bereit. „Dies ist ein wichtiges Hilfsangebot, um diese Betriebe bei ihrer gesellschaftlich wichtigen Arbeit zu unterstützen“, betont Kartes. Seit 1. Januar kann die Hilfsleistung nach seinen Angaben beim rheinland-pfälzischen Integrationsamt für den Zeitraum September 2020 bis März 2021 beantragt werden.

Bis zu 800.000 Euro im Einzelfall

Zum Hintergrund: Von der Corona-Pandemie waren in den Vormonaten auch Einrichtungen der Behindertenhilfe, Sozialkaufhäuser und gemeinnützige Sozialunternehmen finanziell stark betroffen. Viele Inklusionsbetriebe, in denen Menschen mit Schwerbehinderung arbeiten, hätten immer noch mit Schließungen und Umsatzausfällen zu kämpfen, so Kartes. Die November- und Dezemberhilfen für Unternehmen seien bereits auf den Bereich der Inklusionsunternehmen ausgeweitet worden.

„Die Beihilfe wird nicht von der Anzahl der Beschäftigten oder der Betriebsgröße abhängig gemacht. Im Einzelfall können sogar bis zu 800.000 Euro Förderung erfolgen“, erklärt der Bundestagsabgeordnete. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales.

90 Prozent der betrieblichen Fixkosten

Zuschüsse aus dem Corona-Teilhabe-Fonds bestehen aus einer Liquiditätsbeihilfe in Höhe von 90 Prozent der betrieblichen Fixkosten, die nicht durch die Einnahmen gedeckt sind. Erstattungsfähig sind auch Personalaufwendungen, die nicht durch Kurzarbeitergeld oder anderweitig gedeckt sind. Das Antragsformular sowie weitere Infos finden man im Netz unter https://www.integrationsaemter.de/100-Millionen/908c/index.html