Die Initiative „Wir vom Berliner Platz“ will sich weiter für eine Aufwertung des Areals in der Innenstadt mit gut 40.000 Passanten täglich einsetzen. Da viele ehrenamtliche Aktive aber zu den Corona-Risikogruppen gehören, gibt es aktuell keine Aktionen auf dem Platz. Im Frühjahr soll es wieder losgehen.

Seit acht Jahren bemüht sich die Gruppe um Sprecher Juergen Hundemer darum, den Berliner Platz und sein Umfeld mitzugestalten und mit positiven Themen zu begleiten. Doch Corona bremst die Gruppe aus. Seit Monaten ruhen die Aktivitäten. Auch auf die traditionelle Verteilung von Sonnenblumen im Herbst wird verzichtet. Hundemer hält die Zurückhaltung bei öffentlichen Aktionen für richtig. Denn viele Ehrenamtliche zählten zu den Risikogruppen und müssten sich daher vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen.

Dennoch will die Initiative insgesamt nicht nachlassen und sich weiterhin für den Berliner Platz einsetzen. Man beobachte die Pandemie-Entwicklung und wolle nach Möglichkeit im Frühjahr wieder mit Aktionen auf dem Platz präsent sein. Hundemer hält das Engagement seiner Mitstreiter vor allem mit Blick auf die aktuelle Entwicklung für sehr wichtig: Nach dem Abriss der Pilzhochstraße könne der Berliner Platz wieder seine Funktion als zentraler Nahverkehrsknotenpunkt erfüllen. Die zentrale Herausforderung bleibe, „dass der Berliner Platz einer Grunderneuerung bedarf“. Die Initiative wolle sich daher auch mit Vorschlägen einbringen, wenn der Startschuss für das „Metropol“ im Frühjahr falle. Hundemer: „Wir sehen in den Großprojekten der Hochstraßen Süd und Nord und im ,Metropol’ eine Chance, dass sich Ludwigshafen neu und anders für die Zukunft aufstellen kann. Nicht zu vergessen auch die Ansiedlung der Pfalzwerke in der City.“ Die Initiative wolle dabei mithelfen, „den Platz freundlicher und attraktiver zu gestalten“. Hundemer kann sich etwa grüne Oasen in Form von großen Blumenkübeln vorstellen.