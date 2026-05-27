Mit 2111 Unterschriften fordert die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit mehr öffentliche Toiletten in Mannheim.

Die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit Mannheim (AGB) setzt sich seit Längerem für mehr barrierefreie öffentliche Toiletten in Mannheim ein. Mit der Übergabe von 2111 Unterschriften an Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) und den Gemeinderat hat die Initiative ihrem Anliegen nun erneut Nachdruck verliehen. Ziel ist es, bereits beschlossene Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung umzusetzen.

Ende April versammelten sich rund 15 Mitglieder der AGB sowie weitere Unterstützer vor dem Ratssaal im Stadthaus. Kurz vor Beginn der Gemeinderatssitzung überreichten sie dem Oberbürgermeister ihre Petition. Diese fordert, im kommenden Doppelhaushalt finanzielle Mittel für den Bau barrierefreier Toiletten bereitzustellen.

Grundlage der Forderung ist ein Konzept aus dem Jahr 2019, das gemeinsam mit der Stadtverwaltung erarbeitet wurde. Es sieht den Bau von 20 zusätzlichen öffentlichen Toilettenanlagen vor, teilweise mit Trinkwasserspendern. Der Gemeinderat beschloss das Konzept im Dezember 2023, allerdings ohne konkrete Finanzierung. Bislang wurde laut AGB keine der geplanten Anlagen realisiert.

„Es geht darum, eine bessere Grundversorgung zu ermöglichen“, sagt Heinrich Schaudt, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft. Derzeit erfüllten nur 13 öffentliche Toiletten in Mannheim annähernd die Anforderungen an Barrierefreiheit. Die Initiative verweist dabei auch auf die Verpflichtungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention.

Die Stadt bestätigt den Bedarf grundsätzlich. Nach eigenen Angaben stehen aktuell 20 öffentliche Toiletten sowie 36 weitere in öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung. Für Betrieb und Unterhaltung fallen jährlich mehr als 300.000 Euro an. Ein Konzept habe zusätzlichen Bedarf an 20 Standorten identifiziert. „Die Umsetzung hängt von der Verfügbarkeit von Finanzmitteln ab, diese stehen in der aktuellen kommunalen Haushaltskrise nicht ausreichend zur Verfügung“, teilt die Verwaltung mit.

Auch Oberbürgermeister Specht machte bei der Übergabe deutlich, dass die Umsetzung derzeit schwierig sei. Er wolle „keine Dinge versprechen“, die angesichts der finanziellen Lage nicht realisierbar seien, berichtet André Neu von der Übergabe. Zudem verwies Specht darauf, dass der Beschluss des Gemeinderats an die Verfügbarkeit entsprechender Mittel gebunden sei.

Entsprechend groß ist die Ernüchterung bei der AGB. „Für uns ist das natürlich enttäuschend, wenn wir als Verband lange Zeit an verschiedenen Treffen teilnehmen und letztlich nichts passiert“, sagt André Neu. Aus Sicht der Initiative könnte es Spielräume geben, etwa durch eine andere Priorisierung von Haushaltsmitteln oder zusätzliche Unterstützung auf Landesebene.

In diesem Zusammenhang verweist Neu auf mögliche Förderprogramme. Für barrierefreie Toiletten im Umfeld von Verkehrsknotenpunkten könnten demnach bis zu 220.000 Euro pro Anlage bereitgestellt werden. Allerdings seien dafür kommunale Eigenmittel erforderlich. Laut Stadt könnten diese wegen bestehender Sparauflagen derzeit nur begrenzt eingesetzt werden.

Die AGB betont zudem die Bedeutung des Themas für die Stadtgesellschaft. In Mannheim leben nach ihren Angaben mehr als 30.000 Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder einem Behinderungsgrad. Dennoch sei die Sammlung der Unterschriften aufwendig gewesen, berichtet Neu. „Ein Großteil der Unterschriften ist letztendlich in persönlichen Gesprächen zustande gekommen.“

Die Stadt verweist darauf, dass einzelne Projekte bereits vorangetrieben werden. So würden derzeit Toilettenanlagen am Swanseaplatz und am Alten Messplatz ausgebaut. Weitere Maßnahmen hängen jedoch weiterhin von der finanziellen Entwicklung ab.

Die Initiative will ihr Engagement unabhängig davon fortsetzen. „Es ist ein endloses Thema. Wir bleiben am Ball“, sagt Neu. Wann weitere barrierefreie Toiletten in Mannheim entstehen, bleibt derweil offen.