Seit 15 Jahren tourt der signalrote Bus der von Boehringer Ingelheim ins Leben gerufenen Initiative „Herzenssache Lebenszeit“ durch Deutschland. Sein Ziel: die Aufklärung über Diabetes, Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen. Auch Ludwigshafen steuert der Bus jedes Jahr an. Zum ersten Mal steht er am 27. August, 10 bis 16 Uhr, jedoch vor dem Klinikum Ludwigshafen (Bremserstraße 79).

„Rund 270.000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich erstmalig oder erneut einen Schlaganfall“, erzählt Professor Dr. Simon Nagel, Direktor der Neurologischen Klinik am Klinikum. „Wenn wir über die Risikofaktoren – darunter Diabetes mellitus und Bluthochdruck als Volkskrankheiten – informieren und ein Bewusstsein wecken, können viele dieser Erkrankungen vermieden werden“. Neben Ernährungs-, kardiologischen und diabetologischen Beratungen können die Besucher vor Ort Messungen des Blutdrucks, des Blutzuckers und der Sauerstoffversorgung sowie Screenings zu Vorhofflimmern, Daumen-EKGs und Echokardiografien durchführen lassen. Außerdem finden Risikotests für Diabetes mellitus, Herzschwäche und Schlaganfälle statt. Alle Angebote und Beratungen werden kostenfrei von Fachärzten durchgeführt. Vom Klinikum Ludwigshafen sind Diabetologen, Kardiologen und Neurologen vertreten, außerdem nehmen Selbsthilfegruppen, Vertreter von Krankenkassen und Gesundheitsorganisationen wie der Go-Lu am Aktionstag teil.