Am Dienstag jährt sich zum ersten Mal der Vorfall von Polizeigewalt am Mannheimer Marktplatz. Am 2. Mai 2022 sollen zwei Polizisten den Tod eines psychisch Kranken verschuldet haben. Die Staatsanwaltschaft will die beiden Polizisten vor Gericht stellen. Die „Initiative 2. Mai“ ruft anlässlich des Jahrestags zu einer Demonstration ab 17 Uhr durch die Innenstadt vom Plankenkopf zum damaligen Tatort, dem Marktplatz, auf. Am Ende der Demo gebe es die Möglichkeit, Blumen und Kerzen in Gedenken an das 47-jährige Todesopfer niederzulegen. In Ihrem Aufruf schreibt die Initiative, dass die Angehörigen des Opfers weder finanzielle Unterstützung von der Stadt, noch eine Entschuldigung von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) oder vom Polizeipräsidenten bekommen hätten. Beide hätten im Nachgang der Tat, statt Verantwortung zu übernehmen, die beteiligten Polizisten in Schutz genommen. Außerdem kritisiert die Initiative, dass es noch immer kein Gerichtsverfahren gegen die Täter gibt und keine Aufklärung vonseiten des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI). Dort war das Opfer kurz vor seinem Tod in Behandlung. „Wir sind traurig und wütend“, schreibt die Initiative und fordert „ein Ende der Gewalt und solidarische und menschliche Strukturen“.