Ihr Beruf ist für Wilhelmina Katzschmann der „schönste auf dem Planeten Erde“. Die 67-jährige Ingenieurin engagiert sich, damit junge Frauen ihre Talente für naturwissenschaftliche Fächer entfalten können. Dass sich Karriere und Familienleben verbinden lassen, dafür ist die Unternehmerin ein Vorbild.

„Wir wollen Mädchen beflügeln!“ Mit viel Kraft und Leidenschaft setzt sich Wilhelmina Katzschmann dafür ein, Mädchen und Frauen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, die sogenannten MINT-Fächer, zu begeistern. Die 67-Jährige ist gestandene Ingenieurin für Elektrotechnik. Als Frau dieses Jahrgangs ist sie damit fast allein auf weiter Flur.

Dazu ist sie erfolgreiche Unternehmerin. 25 Jahre lang leitete sie die alteingesessene Ludwigshafener Firma IGB, die im vergangenen Jahr nach Mannheim umgezogen ist. Als Mitglied des Vorstands der Bundesingenieurkammer in Berlin und Vizepräsidentin der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz geht sie mit anderen Ehrenamtlichen in Kindergärten und Schulen, organisiert Girls-Days und andere Veranstaltungen in der Metropolregion, um Frauen für traditionelle Männerberufe zu interessieren.

Abitur auf dem zweiten Bildungsweg

„Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sollten wir bewahren. Wir brauchen aber beide Geschlechter in allen Sparten“, findet Katzschmann. Ein Erzieher im Kindergarten sollte sich auch benehmen wie ein Mann, meint sie. Auf die gute Mischung kommt es an. Mittlerweile nennt man das auch Diversität.

Erzieherin oder Kauffrau wollte sie selbst nie werden. In den 1970er-Jahren ging sie deshalb einen damals für Frauen ungewöhnlichen Weg. In der Volksschule in Meckesheim nahe Heidelberg hatte ein engagierter Lehrer ihr Interesse für Mathe, Physik und Chemie gefördert. Nach dem Abitur auf dem zweiten Bildungsweg studierte sie dann Elektrotechnik in Mannheim.

Eigene Firma gekauft

Funk- und Navigationsgeräte für das Militär entwickelte sie nach dem Berufseinstieg für die Firma Standard Elektrik Lorenz, in den 70er-Jahren eines der zehn größten Unternehmen in Deutschland. Anschließend bildete sie als Lehrerin in der Berufsschule in Neckargemünd Nachrichtengerätemechaniker und Funk- und Navigationsmechaniker aus. In dieser Zeit bekam sie ihre zwei Söhne, die mittlerweile erwachsen und selbst erfolgreiche Ingenieure sind.

„Im Jahr 1995 habe ich mir dann eine Firma gekauft“, berichtet sie. Die Firma IGB, die sie vor zwei Jahren in neue Hände abgegeben hat, bietet Beratung für Gebäudetechnik an. Für Geschäftshäuser, Polizei, Krankenhäuser, Schulen, Kulturzentren oder andere Gebäude entwickelt das Unternehmen Lösungen für die Versorgung beispielsweise mit Wasser, Wärme und Elektrik.

Keine Bewerbungen von Frauen

Im Untergeschoss des Hauses am Mannheimer Luisenpark, wo sie jetzt auch wohnt, herrscht Anfang Januar reger Betrieb. Doch Ingenieurinnen findet man unter den 20 Angestellten nicht. „Wir haben keine Bewerbungen. Gerne würden wir Frauen einstellen“, bedauert sie.

Wenige Frauen gehen den gleichen Weg wie Katzschmann. „In meinem Semester war ich die einzige. Vier von fünf Frauen in den unteren Jahrgängen haben das Ingenieurstudium abgebrochen“, erinnert sie sich. Im Wintersemester 2019/20 betrug der Frauenanteil bei den Studierenden der MINT-Fächer dem Bundesamt für Statistik zufolge rund 34 Prozent. Aber nur etwa 16 Prozent beträgt ihr Anteil laut Statistik der Agentur für Arbeit bei den Berufstätigen in diesen Bereichen.

Nie Mobbing erlebt

Von den Schulen wünscht sich Katzschmann deshalb, dass sie die Schülerinnen zu technischen oder naturwissenschaftlichen Studiengängen ermutigen. „Es sollten auch mehr Frauen in MINT-Fächern unterrichten“, findet sie. Frauen sollten ihren Lebensweg jedoch nicht von den Lehrern abhängig machen, mein Katzschmann. „Nicht die Berufswahl auf den schlechten Lehrer oder eine Beratung beim Arbeitsamt schieben“, mahnt sie. „Frauen können das, sie müssen nur so mutig sein, das auch zu machen“, sagt sie über Frauen in Technik und Naturwissenschaft.

„Ich bin Vollblut-Ingenieurin. Für mich ist das der schönste Beruf auf dem Planeten Erde“, erklärt sie. „Mit einer solchen Ausbildung findet man immer gut bezahlte Arbeit. Und ich wurde nie gemobbt“, wirbt Wilhelmina Katzschmann. Hin und wieder trifft sie auf Ingenieurinnen, die einst ihr Besuch in der zwölften Klasse des Gymnasiums bei der Berufswahl ermutigt hat. „Die haben wir beflügelt“, freut sie sich.