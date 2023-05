Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Gestern haben wir vor der Postfiliale in Ruchheim Inge Schuler getroffen. Die 66-Jährige mag an Ruchheim den dörflichen Charakter.

Wie lange leben Sie schon hier?

In Ruchheim wohnen wir schon seit 20 Jahren. Ich fühle mich hier mittlerweile zu Hause, aber streng nach dem Protokoll darf ich mich wahrscheinlich