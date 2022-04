Die Deutsche Herzstiftung veranstaltet am Samstag, 23. April, von 10 bis 17 Uhr einen Herztag auf den Kapuzinerplanken in der Mannheimer Innenstadt. Das hat die Deutsche Herzstiftung mitgeteilt. Herzexperten der I. Medizinischen Klinik – Kardiologie, Angiologie, Hämostaseologie und Internistische Intensivmedizin der Universitätsmedizin Mannheim beantworten dort von 13 bis 15 Uhr Fragen rund um das Thema Herz. Im Pavillon der Deutschen Herzstiftung wird zudem die Herz-Lungen-Wiederbelebung vorgeführt, Besucher haben zudem die Möglichkeit, die Technik der Herzdruckmassage selbst zu üben. Darüber hinaus gibt es die Informationsbroschüren, Experten-Ratgeber und Faltblätter der Herzstiftung zu den Themen Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Cholesterin und weiteren Herzkrankheiten. Der Herztag findet anlässlich der 88. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung in Mannheim statt.