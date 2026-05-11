Aufs Studium und auf Ludwigshafen hat die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft mit einem Informationstag Lust machen wollen. Hunderte Gäste nutzten die Gelegenheit.

Nein, messbar sei der Erfolg der Veranstaltung nicht, hatte Hochschulsprecherin Elena Wassmann schon einmal eingeräumt. Schließlich werde bei der Anmeldung nicht abgefragt, welche Gründe letztlich für ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in den Bereichen Gesundheit oder Soziales sprachen – also ob der Ausschlag womöglich in einem Liegestuhl mit den Füßen im Sand beim Informationstag gekommen ist. „Aber es ist wieder mehr los als im vergangenen Jahr, und das passt gut zu unseren stetig steigenden Einschreibungen“, erklärte Hochschulpräsident Professor Gunther Piller.

Er schaute nicht nur stolz auf den Betrieb auf seinem Campus, sondern freute sich auch sehr darüber, dass sich die Studierenden persönlich oder mit ihren Organisationen beim Hochschulinformationstag engagierten. „Das spricht für die Identifikation mit der Einrichtung“, meinte Piller. Im Gegenzug werde der Campus Schritt für Schritt weiterentwickelt: „Als Nächstes wollen wir ein Volleyballfeld eröffnen.“

Mitmach-Workshops und Spiele

Die Führungen über das Gelände hatte beispielsweise der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) übernommen. Und die Runde ist mit dem vor zwei Jahren eröffneten Neubau nicht nur größer, sondern auch wesentlich attraktiver geworden, als es das alte A-Gebäude für sich allein war. Doch auch der ebenfalls schon etwas ältere B-Bau, in dem noch die Cafeteria untergebracht ist und bis zum Umzug in den Neubau auch die Bibliothek zu Hause war, ist ein enormer Zugewinn.

Der „Future Floor“ bot hier nicht nur einen Einblick in die Zukunft von Lernräumen, sondern lud Neugierige auch zu Mitmach-Workshops oder Spielen ein, die beim Entdecken der eigenen Fähigkeiten und damit möglicherweise beim Finden einer guten Zielrichtung für das spätere Studium helfen können. Das Institut für Beschäftigung und Employability machte fit für die berufliche Zukunft, und direkt gegenüber bot die E-Sports-Gruppe der Hochschule Ablenkung aus Berufs- oder Studienalltag.

Simulationszentrum ist der Höhepunkt

Der eigentliche Höhepunkt lag allerdings auf der anderen Straßenseite: Das Simulationszentrum rund um Pflege und Geburtshilfe in der Turmstraße war nur mit gebuchten Führungen zugänglich. „Darum beneiden uns zahlreiche Einrichtungen“, erklärte Piller sichtlich stolz. Wer nicht so lange warten wollte oder sich nicht allzu weit von Cafébar und Probevorlesungen entfernen wollte, erhielt zumindest im Werbefilm der Hochschule, der in der altehrwürdigen Aula in Dauerschleife lief, einen kleinen Einblick in die technischen Möglichkeiten der Ausbildung von Hebammen und Pflegepersonal.

Insgesamt blieb keine Frage zu Studium, Auslandssemestern oder auch Freizeitgestaltung in und um Ludwigshafen unbeantwortet. Selbst Studierende, die schon an der Hochschule eingeschrieben sind, konnten den Tag für einen tieferen Einblick in die Möglichkeiten der Einrichtung gewinnen. „Aktuell haben wir keine Vorlesungen. Man kann sich für die Prüfungen anmelden, aber die heiße Lernphase hat eigentlich noch nicht begonnen“, sagte Piller. Auch das eine spannende Information für Schülerinnen und Schüler, die auf der Suche nach dem passenden Studium nach Ludwigshafen, beziehungsweise den zugehörigen Weincampus in Neustadt, gekommen waren.

„Vieles davon habe ich noch nicht gewusst“, staunte zum Beispiel der Ludwigshafener Eyub Artem, der mit seinen Freunden „einfach mal so“ vorbeigekommen war und eher in die BWL-Richtung tendiert. „Aber das mit den Auslandsaufenthalten war neu für mich.“ Auf ihn traf damit voll und ganz der Slogan des Imagefilms über die Hochschule zu: „Hier entstehen Ideen.“