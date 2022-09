Eine Informationsveranstaltung unter dem Motto „Ja zur Mannheimer Katzenschutzverordnung“ findet am Samstag, 24. September, 11 bis 16 Uhr auf dem Paradeplatz statt. Die Katzenschutzverordnung gilt für alle Katzen mit Freigang und beinhaltet: Die Kastration – denn auch Katzen und Kater, die selbst ein Zuhause haben, paaren sich mit den freilebenden Katzen und tragen somit zur Vermehrung der Straßenkatzen und damit zu deren Leiden bei. Und die Kennzeichnungspflicht durch den Halter mittels Tätowierung oder Mikrochip durch den Tierarzt sowie eine Registrierung der Katze (kostenfrei, zum Beispiel in Portalen wie Findefix, dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbunds oder Tasso e.V.). Das Thema steht aufgrund der wachsenden Population erstmals seit fast zehn Jahren am Dienstag, 18. Oktober, wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderatsausschusses für Sicherheit und Ordnung.