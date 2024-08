Vorkehrungen für den Fall der Fälle treffen – das sollen nicht nur Behörden und andere staatliche Stellen, sondern auch Privatleute. Mit einer umfangreichen Kampagne klärt das Land Rheinland-Pfalz darüber auf, was jeder Einzelne tun kann. Die Stadt Ludwigshafen ergänzt mit eigenen, ortsspezifischen Infos.

Was gehört in einen Notvorrat für zuhause? Wie schützt man sich selbst? Wie packt man einen Notfallrucksack? Welche Vorsorge muss man für Kinder treffen? Diese und einige mehr Fragen will eine neue Kampagne des Landes für den Selbstschutz und die Notfallvorsorge beantworten. „Bleib bereit“ – oder als Hashtag #bleibbereit geschrieben – heißt die Aktion, die vom Innenministerium ausgeht und von der Stadt Ludwigshafen mit lokalen Informationen ergänzt wird.

„Während die meisten Menschen mit den Aufgaben der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vertraut sind, wissen nicht alle, wie eine persönliche Notfallvorsorge aussieht“, lassen sich Landes-Innenminister Michael Ebling (SPD) und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) zitieren. „Egal ob Hochwasser, Stromausfall oder eine andere Gefahrenlage – im Ernstfall funktioniert eine wirksame Gefahrenabwehr auch durch die Mitarbeit des Einzelnen.“

Auf der Online-Plattform der Kampagne gibt es neben den üblichen Ratschlägen, wie groß Notvorräte sein sollten und was sie enthalten sollten, auch Informationen über Behörden und deren Zuständigkeiten oder auch eine Checkliste für die persönliche Notfallvorsorge zum Herunterladen. Auch eine kindgerechte Seite wurde angelegt, auf der die Comichelden Max und Flocke richtiges Verhalten im Notfall vermitteln.

Ergänzend zur Internetseite wird es im Spätsommer eine Tour eines Infomobils geben, kündigt das Innenministerium an. Das Fahrzeug soll in Städten und Gemeinden Halt machen, um rund um Bevölkerungsschutz, Selbstschutz und der Notfallvorsorge aufzuklären.

„Verhalten bei Störfällen“ heißt ein zentrales Element der gemeinsamen Katastrophenvorsorge der Städte Ludwigshafen und Mannheim, auf das die Stadt im Rahmen der Kampagne erneut hinweist. In der Broschüre, die alle fünf Jahre neu erscheint, sind die wichtigsten Informationen für Bürgerinnen und Bürger zusammengefasst. Ihr Schwerpunkt liegt auf Störfällen in der Industrie, mit denen beide Städte historische Erfahrung haben. Die Kurzfassung in gedruckter Form wurde zuletzt 2022 an 270.000 Haushalte in den beiden Nachbarstädten verteilt. Eine ausführliche Fassung kann bei der Stadt heruntergeladen werden. Ergänzend würden Katastrophenwarnungen auch, wie im Rest des Landes, über die Apps KATWARN und NINA ausgegeben, begleitet von konkreten Verhaltenshinweisen, so die Stadt.