Ludwigshafen und Mannheim verteilen eine neue „Störfall-Broschüre“ an rund 270.000 Haushalte in beiden Städten. Darin enthalten sind aktuelle Informationen über Störfall-Betriebe und das richtige Verhalten bei Unglücken.

Wenn es Großbrände oder Industrieunglücke gibt, warnen Sirenen im Stadtgebiet die Bevölkerung und rufen dazu auf, Fenster und Türen zu schließen. Weitergehende Informationen liefern außerdem die Warn-Apps Nina und Katwarn auf Smartphones oder die Internetseiten der Städte. In den Störfall-Broschüren wird das erläutert und es finden sich weitergehende Informationen, zum Beispiel Angaben zu den Stoffen, die in Störfall-Betrieben produziert oder gelagert sind und welche Gefahren davon ausgehen. Aufgelistet sind darin außerdem Ansprechpartner der Betriebe und Behörden für die Bürger. Außerdem gibt es Tipps zum richtigen Verhalten in Gefahrensituationen.

Bereits seit dem Jahr 1980 veröffentlichen Unternehmen und die Stadt Ludwigshafen regelmäßig Hinweise zum Verhalten bei Gefahren und Schadensfällen in Form von Notfallblättern. Mittlerweile ist dies gesetzlich vorgeschrieben. Alle fünf Jahre erscheint eine aktualisierte Version der Broschüre, die in Kurzform an die Haushalte verteilt wird. Das mehrsprachige Heftchen wurde 2016 erstmals gemeinsam von den Städten Mannheim und Ludwigshafen herausgegeben. Die Warnhinweise sind in zwölf Sprachen übersetzt, um damit auch Zuwanderer ohne ausreichende Deutschkenntnisse zu informieren.

Störfall ist fester Begriff

Die ausführliche Broschüre „Verhalten bei Störfällen“ ist auf den Internetportalen der Stadtverwaltungen Mannheim und Ludwigshafen sowie auf den Internetseiten der an der Veröffentlichung beteiligten Firmen, die der Störfall-Verordnung unterliegen, verfügbar und kann kostenlos heruntergeladen werden.

Der Begriff „Störfall“ ist gesetzlich genau definiert und beschreibt ein Ereignis, wie beispielsweise einen Brand, eine Explosion oder eine Freisetzung gefährlicher Stoffe, die eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder für die Umwelt darstellen. Liegen diese Merkmale nicht vor, spricht man von einer Betriebsstörung.

40 Betriebe beteiligt

Um die Öffentlichkeit umfassend über die betrieblichen Aktivitäten sowie ihre Notfallpläne bei Störfällen zu informieren, haben sich in Mannheim 21 sowie in Ludwigshafen 19 Firmen abgestimmt, die der Störfallverordnung unterliegen. Nun wird die aktualisierte Auflage der Broschüre „Verhalten bei Störfällen“ für den Zeitraum 2022 bis 2026 vorgelegt. Die Firmen erfüllen damit ihre Informationspflichten gegenüber der Bevölkerung.

Für Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und die Ludwigshafener OB Jutta Steinruck (SPD) ist die Broschüre ein wichtiger Beitrag zum Bevölkerungsschutz im Katastrophenfall. Durch die Nähe der beiden Städte und ihrer Firmen sei es wichtig, Informationen in Notfällen schnell griffbereit zu haben.