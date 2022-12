An der Berufsbildenden Schule Wirtschaft I finden in den kommenden Wochen unterschiedliche Informationsabende statt. Das Wirtschaftsgymnasium bietet für Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen aller Schulformen sowie deren Eltern am Dienstag, 25. Januar 2023, 18 Uhr, oder am Mittwoch, 9. Februar 2023, 18 Uhr, in der Aula einen Informationsabend an. Zu den Fachschulen für „Kommunikation und Büromanagement“ sowie „Logistik“ und zur Gesamtqualifikation Betriebswirt findet eine Informationsveranstaltung am Montag, 6. Februar 2023, 19 Uhr, statt. Die Höhere Berufsfachschule, die ihre Absolventen zum Titel „Staatlich geprüfte/r kaufmännische/r Assistent/in“ führt und auch die Möglichkeit zum Erwerb der Fachhochschulreife bietet, lädt Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen sowie deren Eltern am Mittwoch, 8. Februar 2023, 18 Uhr, zum Informationsabend in die Aula ein, bietet aber auch eine digitale Infoveranstaltung am Donnerstag, 23. Februar 2023, 18 Uhr, an. Die Vor-Ort-Termine finden alle an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft I in der Mundenheimer Straße 220 statt. Weitere Informationen unter https://www.bbsw1-lu.de/ im Internet.