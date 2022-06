Auf der Brachfläche zwischen Heinig- und Bürgermeister-Hoffmann-Straße in der Innenstadt beginnen voraussichtlich im Oktober die Vorarbeiten für den Neubau des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Eine Infoveranstaltung am Mittwoch, 22. Juni, ab 18.30 Uhr in der Deutschen Staatsphilharmonie, Heinigstraße 40, lädt mit einem Speed-Dating ein, das geplante Gebäude und die Polizeiarbeit näher kennenzulernen. Auf Einladung des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (Landesbetrieb LBB) erfahren die Besucher anhand eines Gebäude-Modells und mit Schaubildern, wie sich der Neubau in die Umgebung einfügt und welche Auswirkungen die Baustelle auf die Nachbarschaft hat. Die Themen der Bevölkerung werden aufgegriffen und alle Fragen rund um die Bauarbeiten beantwortet. Auch für Kinder gibt es etwas zu entdecken.

Speed-Dating mit Verantwortlichen

Eine Besonderheit der Veranstaltung stellt das Speed-Dating mit dem Leiter der LBB-Niederlassung Landau, Markus Schneider, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), Polizei-Projektleiter Martin Virsik und dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Präsidiums, Thorsten Mischler, dar. Hier können Interessierte mit den Verantwortlichen direkt in Kontakt treten und ihre individuellen Fragen loswerden. Auch Polizeipräsident Georg Litz wird an der Veranstaltung teilnehmen und ein Grußwort sprechen.

In der Kommunikation rund um die Veranstaltung wird der Landesbetrieb LBB von der Stadtberatung Dr. Sven Fries begleitet. Fragen können im Vorfeld an Tina Nitschke gerichtet werden: per E-Mail an tina.nitschke@stadtberatung.info oder unter Telefon 06232 8709344.