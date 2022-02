Berufsbildende Schule Technik 1: Am Dienstag, 15. Februar, 19 Uhr, findet an der BBS Technik 1, Franz-Zang-Straße 3-7 in Ludwigshafen ein Informationsabend über das Technische Gymnasium, die Berufsoberschule und die Fachschule statt. Neben der Möglichkeit zu Gesprächen mit der Schulleitung und den Lehrkräften können die Besucher Labore und Fachräume der Schule kennen lernen und sich über weiterführende Abschlüsse informieren. Weitere Informationen dazu im Internet unter www.t1.bbslu.de.