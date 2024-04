Die Polizeiinspektion 1 in Ludwigshafen bietet einen Infoabend für alle am Polizeiberuf Interessierten an. Kollegen der Inspektion 1 werden den Job vorstellen und Fragen rund um die Arbeit, den Einstellungstest und das Studium beantworten. Auch die Diensthundestaffel wird vor Ort sein: am Freitag, 26. April, 18 Uhr, Polizeiinspektion 1, Beethovenstraße 36, in Süd. Anmeldungen per E-Mail an piludwigshafen1.einstellungen@polizei.rlp.de.