Informationen über das Projekt „kommunale Wärmeplanung“ in Schifferstadt gibt es am 24. März von der Stadtverwaltung und den Stadtwerken. Marcel Philipp vom Team Wärme-Kälte-Klima der Stadtwerke führt allgemein in die kommunale Wärmeplanung ein, heißt es in der Ankündigung. Technische Grundlagen liefert anschließend der Vortrag von Thomas Giel.

Der Abend findet statt im Pfarrheim der Herz-Jesu-Kirche in der Salierstraße 98a. Er beginnt um 18.30 Uhr mit Begrüßungen durch Bürgermeisterin Ilona Volk und Stadtwerke-Leiter Hans-Jürgen Roßbach.