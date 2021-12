Um die Frage „Wie geht es weiter im Dichterquartier?“ soll es am Donnerstag, 9. Dezember, um 17.30 Uhr bei einer digitalen Info-Veranstaltung gehen. Das Quartiersmanagement wird gemeinsam mit den beauftragten Planungsbüros die Ergebnisse des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes vorstellen. Das Dichterquartier im Stadtteil Süd reicht von der Saarlandstraße bis zum Bahngelände und entlang der Saarlandstraße von der Firma Abbvie bis zur Stifterstraße. Auch der Sportpark am Südweststadion gehört dazu. Es geht überwiegend um bauliche Projekte, die in den kommenden Jahren realisiert werden sollen. In den vergangenen Monaten konnten die Menschen, die im Quartier leben und arbeiten, ihre Ideen und Anregungen in einer Online-Beteiligung einbringen. Auf Stadtteilrundgängen wurden auch die Kinder und Jugendlichen gefragt. Wer Interesse hat, bei der Online-Veranstaltung dabei zu sein, kann sich bis zum 6. Dezember bei Quartiersmanagerin Lisa Martin unter E-Mail lisa.martin@ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621 504-4276 anmelden.