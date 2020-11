Zelte schützen die Wartenden der Ludwigshafener Corona-Infektionsambulanz am Ludwigshafener Klinikum in den Herbst- und Wintermonaten vor Regen und Schnee. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Da die Überdachungen im Bereich des Haupteingangs des Klinikums stehen, ist die Bremserstraße zur Sicherheit der dort wartenden Menschen im Abschnitt zwischen Hohenzollernstraße und Alwin-Mittasch-Platz für den Verkehr bis auf Weiteres gesperrt. Die bislang in diesem Bereich ausgewiesenen Parkplätze – unter anderem für Menschen mit Behinderung und Taxis – wurden in den Abschnitt zwischen Alwin-Mittasch-Platz und Leuschnerstraße verlegt.