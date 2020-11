Nachdem sich vergangene Woche Anwohner des Alwin-Mittasch-Platzes über die Verhältnisse vor der Infektionsambulanz beschwert hatten, hat die Leitung des Klinikums nun reagiert und am Montagvormittag die Wegeführung für die wartenden Patienten geändert. Die Anwohner waren wegen der Menschenschlange direkt vor ihrer Haustür besorgt. Sie hatten Bedenken, dass die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten werden können und fürchteten sich daher vor einer Covid-19-Infektion, wenn sie zu ihrer Wohnung gehen. Die Klinikum-Leitung war in Kontakt mit den Bewohnern und hat die Wartezone nun dahingehend geändert, „dass die Warteschlange nun nicht mehr unmittelbar vor den Hauseingängen vorbei geht“. Alle, die auf einen Corona-Abstrich warten, queren nun die Straße Alwin-Mittasch-Platz und stehen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, bis sie an die Reihe kommen. Laut Klinikum werden im Laufe des Montags entsprechende Markierungen angebracht, ein Sicherheitsdienst erkläre den Wartenden die veränderte Wegeführung. Aufgrund der stark gestiegenen Infektionszahlen herrscht seit einiger Zeit ein sehr großer Andrang an der Infektionsambulanz. Rund 1000 Corona-Abstriche werden dort täglich genommen. Angesichts dieser Lage sichert das Klinikum zu: „Wir werden die Situation fortwährend prüfen und gegebenenfalls weitere Anpassungen vornehmen.“