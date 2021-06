Die Corona-Testzelte (Infektionsambulanz) vor dem Klinikum sollen voraussichtlich bis zum 30. Juni zurückgebaut werden. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Angefragt hatte am Dienstag die Fraktion FWG/Grüne im Ortsbeirat Friesenheim. Nach dem Abbau der Zelte könne dann auch wieder der Verkehr in der Bremserstraße komplett freigegeben werden. Dass die Infektionsambulanz schließt, hatte das Klinikum bereits kürzlich mitgeteilt. Wer zukünftig Corona-Symptome zeigt, soll ab Juli in einem eigens eingerichteten Bereich der Notaufnahme im Klinikum getestet werden.