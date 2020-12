Auch an Weihnachten sowie Silvester und Neujahr bleibt die Infektionsambulanz am Klinikum (Bremserstraße 88) für Patienten geöffnet – allerdings mit geänderten Öffnungszeiten. Darauf weist das Klinikum hin. Demnach gilt wie bisher auch: Wer unter den für Corona bekannten Symptomen wie Fieber, trockenem Husten, Halsschmerzen und Atemnot leidet, kann ab Heiligabend bis Sonntag, 27. Dezember, sowie von Silvester bis Sonntag, 3. Januar, täglich von 11 bis 15 Uhr für einen Abstrich in die Corona-Ambulanz kommen. An den Werktagen rund um die Feiertage – also vom 28. bis 30. Dezember sowie ab dem 4. Januar – ist die Infektionsambulanz täglich von 8 bis 15 Uhr besetzt. Bei der Ambulanz handelt es sich um eine räumlich ausgelagerte Einrichtung der Notaufnahme des Klinikums. Das Klinikum weist darauf hin, dass von Weihnachten bis Januar „ausschließlich symptomatische Patienten einen Test erhalten – und solche, die vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen zur Testung geschickt werden“. Tests für private Zwecke – zum Beispiel geplante Reisen – „werden nicht durchgeführt“. Zudem betont das Klinikum, dass die Notaufnahme „uneingeschränkt“ für alle medizinischen Notfälle zur Verfügung steht.

