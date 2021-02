Die bis 14. Februar geltende Corona-Allgemeinverfügung der Stadt wird, anders als früher am Tag gemeldet, doch nicht um eine sogenannte 15-Kilometer-Regel ergänzt. Das hat die Stadt kurz nach 18 Uhr am Freitag mitgeteilt. „Die Stadt Ludwigshafen wird [...] heute darauf verzichten, die bestehende Allgemeinverfügung zu erweitern und die zunächst aus Gründen des Gesundheitsschutzes vorgesehene Einschränkung des Bewegungsradius der Bevölkerung auf 15 Kilometer nicht in Kraft setzen“, steht in der Mitteilung. Dies habe Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am späten Freitagnachmittag in Abstimmung mit den Fachbehörden entschieden.

Als Grund für die Entscheidung gibt die Stadt an, dass es sich bei dem positiven Testergebnis bei einem Mann, der derzeit in der Sammelunterkunft für Asylbewerber in Oggersheim lebt, offenbar um einen Einzelfall handele. Bei keinem weiteren Bewohner der Unterkunft sei ein positives Testergebnis aufgetreten.

Zum zweiten Mal infiziert

Am Donnerstagmorgen war im Klinikum die stadtweit erste nachgewiesene Virusmutation bei einem Mann festgestellt worden, der – wie 156 andere Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren – in der Containerunterkunft für Asylbewerber wohnt. Dort gab es im Vorjahr bereits einen Corona-Ausbruch. Der bei der Aufnahme routinemäßig getestete Mann hatte sich damals ebenfalls infiziert. Im Klinikum sei er derzeit separiert in der Infektionsabteilung untergebracht, sagte die OB. Er zeige bisher nur milde Symptome.

Welche Mutationsvariante – die britische, brasilianische oder südafrikanische – bei dem Mann vorliegt, werde in einem externen Speziallabor untersucht. Ergebnisse sollen nächste Woche vorliegen, so Steinruck.

