Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) ruft für Dienstag zu einer Gedenkminute für verunglückte Arbeitnehmer auf und fordert zudem einen besseren Arbeitsschutz.

Sturz von der Leiter, Ausrutscher mit der Motorsäge, Hantieren mit Asbest: Wer in Ludwigshafen auf dem Bau oder in der Landwirtschaft arbeite, habe ein besonders hohes Risiko, im Job einen Unfall zu haben oder krank zu werden. Darauf weist IG BAU mit Blick auf den Internationalen Workers’ Memorial Day am 28. April hin und ruft Beschäftigte in der Stadt zu einer Gedenkminute auf. „Um 12 Uhr sollte am Dienstag jeder kurz die Arbeit beiseitelegen und an die Menschen denken, die im Job tödlich verunglückt oder berufsunfähig geworden sind“, so Bezirksvorsitzender Rüdiger Wunderlich. Allein in Rheinland-Pfalz habe es vergangenes Jahr 4200 Arbeitsunfälle gegeben – fünf davon mit tödlichem Ende.

Die IG BAU fordert zugleich stärkere Anstrengungen beim Arbeitsschutz. „Die Arbeitssicherheit ist ein Muss“, sagt Wunderlich. In Zeiten von Corona sei dies wichtiger denn je. Es gehe um Desinfektionsmittel ebenso wie Vorkehrungen, dass auf Baustellen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können.