Das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) lädt für Mittwoch, 24. Mai, 17 Uhr, zu einer Veranstaltung unter dem Titel „Nachdenken – Industrie und Naturschutz“ ins „Lucation“ (ehemaliges Hallenbad Nord, Erzbergerstraße 12) ein. Eine zentrale Frage lautet dann: „Industrie und Naturschutz – ist das ein Widerspruch?“ Laut GML werden sogenannte Best-Practice-Beispiele aus Ludwigshafen vorgestellt. Gesprächspartner sind der Ludwigshafener Naturschutzbeauftragte Klaus Eisele, Stefan Müller vom Pharmaunternehmen Abbvie und GML-Geschäftsführer Thomas Grommes. Sie diskutieren und erläutern Ansätze und Konzepte, um noch mehr Unternehmen und Menschen zu motivieren, sich in diesem Bereich zu engagieren. Anmelden kann man sich bis 18. Mai per E-Mail an anmeldung@gml-ludwigshafen.de.