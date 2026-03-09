Vier junge Menschen aus Indien kommen in die Pfalz und werden Heilerziehungspfleger. Die Sprache ist kein unüberwindliches Hindernis. Größere Probleme bereitet eine Behörde.

Bei einer kleinen Feier im Kurt-Hahn-Haus in Maxdorf haben die vier neuen Fachpfleger ihre Examensurkunden bekommen. Ausbilder und Einrichtungsleiter ihrer verschiedenen Stationen auf diesem Weg haben ihren Mut und ihren Fleiß gelobt.

Drei der vier stammen aus dem südindischen Bundesstaat Karnataka. Die einzige Frau, Anushka Vinod Kamble, kommt aus Ostindien. Alle sind 25 Jahre alt und haben in ihrer Heimat schon eine Krankenpflege-Ausbildung mit dem Bachelor abgeschlossen. Nach Deutschland wurden sie über eine Agentur vermittelt. Dort hat Stefanie Rieber, bei der Lebenshilfe zuständig für Personalakquise, nachgefragt. Denn der einheimische Arbeitsmarkt ist leer – es gibt schlicht keine Heilerziehungspfleger, aber sie werden dringend gebraucht.

„Das sind alles gut ausgebildete Leute“

„Ich habe in Indien eine vierjährige Ausbildung abgeschlossen und bin dann nach Deutschland gegangen“, sagt Mounesh Neelagunda. Auch Anushka Vinod Kamble hat die Ausbildung abgeschlossen und freut sich darauf, bei der Lebenshilfe arbeiten zu können. Zuvor war für alle vier eine Weiterqualifikation notwendig. „Das sind alles gut ausgebildete Leute, aber in Indien, wie in vielen anderen Ländern, wird die Grundpflege von Menschen in Pflegeeinrichtungen vollständig von Angehörigen übernommen. Dieser Teil fehlte in ihrer Ausbildung, das haben sie bei uns nachgeholt“, erklärt Eric Rellé. Er ist Pflegedienstleiter des DSK (Deutsche Seniorenförderung und Krankenhilfe) und mit seinem Dienst Kooperationspartner bei der Ausbildung der indischen Pfleger.

„Leute sagen sehr direkt, was sie denken“

Alle vier haben sich bewährt und die sogenannte generalistische Examensprüfung zu Pflegefachkraft auf Anhieb bestanden. Dazu gehört eine praktische, eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. Die Praktika zuvor haben sie teils in Einrichtungen der DSK, teils bei der Lebenshilfe gemacht. Gearbeitet haben sie auch gleich als Pflegehilfskräfte, die Schulbank dann nach der Arbeit gedrückt.

Zwei Jahre haben sie Deutsch gelernt und die Sprachprüfung B2 abgelegt – aber dann mussten sie feststellen, dass die Patienten hier gar kein Hochdeutsch sprechen, sondern Pfälzisch. „Das hat mich am Anfang verrückt gemacht“, sagt Shashikantha Adiyavaha, der sich von allen „Shashi“ rufen lässt. Die andern lachen mit ihm. Das sei wirklich nochmal eine Sprache für sich gewesen, die sie aber schnell lernten. „Verstehen können wir fast alles, aber sprechen können wir es nicht“, sagt Chatan Kalyanashetti.

Die Reaktionen der von ihnen betreuten Bewohner der Lebenshilfe-Einrichtungen seien sehr positiv. Es sind Menschen mit geistigen Einschränkungen, die meist schon viele Jahre betreut werden. „Unsere Bewohner sind sozusagen Profis im Umgang mit Betreuern und Pflegekräften“, sagt Kai Müller, der Leiter des Hans-Werner-Kleiber-Hauses in Oppau. Und Michael Hinz-Wilmies, Leiter des Hedy-Erlenkötter Hauses ergänzt: „Ein Erwachsener mittleren Alters in unseren Einrichtungen hat im Schnitt schon 100 Pflegende kennengelernt.“

Das Arbeitsklima finden die neuen Pfleger angenehm: „Wir bekommen von allen Respekt und erfahren Gleichberechtigung“, sagt Anushka. „Ich wollte meine Ausbildung in Indien zuerst fertig machen, dann habe ich gesehen, dass dort die Konkurrenz sehr groß und die Bezahlung nicht gut ist“, sagt Shashi. Er hat seine Deutschprüfung in Indien am Goethe-Institut gemacht.

Im Umgang mit den betreuten Menschen gebe es keine Probleme. „Unsere Leute sagen sehr direkt, was sie denken“, sagt Müller vom Kleiber-Haus. Das gelte auch für die Mitarbeiter und Ausbilder und sei wohl eine deutsche Eigenschaft, meint Anushka. „Ich komme damit gut zurecht, das ist mir lieber als ein falsches Schönreden“, sagt sie. Natürlich war die Migration nach Deutschland ein großes Abenteuer. „Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt“, sagt Chetan.

„Der Lebensstil hier ist anders“

Und alle haben sich gefragt: Was werden wir essen? In ihrer Heimat kennen sie Butter und Käse nicht und Alkohol auch nicht. Die vier leben zusammen in einer WG im Hemshof und bekochen sich gegenseitig mit indischem Essen. „Das ist so scharf, das kann man hier nicht bekommen“, schmunzelt Anushka. Sie hat schon ein paar Pfälzer Sachen ausprobiert: Flammkuchen mag sie. Ab und zu gehen alle zusammen in ein deutsches Restaurant, um die hiesige Küche weiter zu erfahren. Chetan mag Kartoffelsalat, Munesh erzählt, in dem einen Jahr, in dem er hier ist, habe er schon drei Mal Bier getrunken. Bretzeln oder Kuchen und Kaffee mögen alle.

„Der Lebensstil hier ist anders“, meint Anushka. Pünktlichkeit und Professionalität stünden an erster Stelle, und das gefällt ihr. Viel geholfen mit behördlichen und bürokratischen Hürden habe die Lebenshilfe, darüber sind alle sehr froh und dankbar.

Ausländeramt nur eingeschränkt funktionsfähig

Ein großes Problem gibt es aber nach wie vor: Das Ausländeramt des Kreises ist, um es freundlich zu sagen, nur sehr eingeschränkt funktionsfähig. „Niemand nimmt dort jemals ein Telefon ab“, seufzt Stefanie Rieber, die Personalfachfrau der Lebenshilfe. Jedes Detail muss in persönlicher Anwesenheit geklärt werden. Die unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung, die alle vier Pflegekräfte wollen und brauchen, um zuverlässig arbeiten zu können, sie liegt in unabsehbarer Ferne. Seit über einem Jahr bekommen die vier nur befristete Aufenthaltsgenehmigungen. Die Verlängerung können sie erst kurz vor Ablauf holen – mit Glück. Denn das bedeutet: spätestens morgens um sechs Uhr beim Ausländeramt anstehen, um dann gegen 13.30 Uhr den Stempel zu bekommen. So ging es Anushka vergangene Woche.

Verstehen kann das niemand, eine Besserung ist nicht in Aussicht. Die Konsequenz für die Lebenshilfe, die weiter dringend Fachkräfte braucht? „Wir versuchen es jetzt in Rumänien, die sind EU-Mitglied“, sagt Rieber.