Bunte traditionelle Kleidung, Tanzvorführungen und hausgemachte indische Speisen – das erwartet Besucher beim hinduistischen „Ugadi“-Fest des Telugu sprechenden Volksvereins. Telugu sei eine Sprache, die von über 81 Millionen Menschen in bestimmten Regionen Südindiens gesprochen wird, erklärt Vorstandsmitglied Rudradev Devulapelli. In der Rhein-Neckar-Region leben mehr als 500 Telugu sprechende Familien, die von Indien nach Deutschland emigriert sind. „Wir wollen den Leuten dabei helfen, sich hier einzuleben,“ erzählt er weiter. Er selbst kam 2016 über eine indische IT-Firma nach Ludwigshafen und ist jetzt bei der BASF tätig. Durch den Verein will Devulapelli der indischen Diaspora ein wenig Heimat nach Deutschland bringen. Aber auch alle anderen Nationalitäten seien herzlich dazu eingeladen, an der indischen Kultur teilzuhaben.

Klassische südindische Tänze

Am Sonntag, 26. März, wird das hinduistische Neujahrsfest „Ugadi“ veranstaltet. „Mindestens 500 Leute werden erwartet, unter ihnen das indische Konsulat aus München“, berichtet Devulapelli stolz. Im Rahmen der Veranstaltung werden sportliche und kulturelle Aktivitäten angeboten. Darunter etwa klassische südindische Tanzarten wie der „Bharatanatyam“ oder der „Kuchipudi,“ Drama Skits und Sanskrit Hymnen. Auch für Kinder gebe es Attraktionen, zudem können Devulapelli zufolge verschiedene hausgemachte indische Gerichte probiert werden.

Noch Fragen?



Das „Ugadi“-Fest wird am 26. März, 12 bis 18 Uhr, in der Kulturhalle Mannheim-Feudenheim, Spessartstraße 24-26, gefeiert. Weitere Infos unter Telefon 0172-7022253.