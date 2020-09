Das Maifeld Derby Festival soll gerettet werden, und als weiterer Baustein zur Finanzierung fungiert nun das Mini-Indoor-Festival, das vom 13. bis 15. November 2020 im Jugend-Kulturzentrum Forum und in der Alten Feuerwache stattfindet. Der Vorverkauf für das „Maifeld Derby 9 2/3 – Exil am Messplatz“, dessen Fokus auf Indie-und Conscious-Pop liegt, läuft bereits. Interessant dabei ist, dass fast ausschließlich Künstlerinnen von Mannheim bis Südafrika auf der Bühne stehen. Regelmäßigen Festival-Gängern sind einige der Namen bestens bekannt: Dear Reader, Ilgen-Nur oder Lilly Among Clouds standen bereits auf den Bühnen des Maifeld Derbys. Alex Mayr und Henny Herz repräsentieren die lokale Musik-Szene – und haben längst ihre Fangemeinde.

Platz für Neuentdeckungen

Trotzdem soll laut Veranstalter auch Platz für Neuentdeckungen sein, wie die französische Künstlerin C’est Karma. Das dreitägige Mini-Festival ist coronakonform konzipiert. Je zwei Künstlerinnen/Bands werden zu einem Konzertblock zusammengefasst. Pro Abend gibt es zwei Termine, um 19.30 und um 22.15 Uhr (Sonntag 18.30 und 21.30 Uhr). Daher sind die Plätze streng limitiert. Der erste Konzertblock mit Lilly Among Clouds war binnen kurzer Zeit bereits ausverkauft. Karten gibt es ausschließlich übers Internet-Portal von Startnext, da die Konzerte Teil der großangelegten Crowdfunding Kampagne #aufgalopp21 sind. Es sind keine Karten an der Abendkasse erhältlich.