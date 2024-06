Drei Freunde aus Kindheitstagen haben Spaß daran, in einer Garage Folkmusik zu machen. Was sich anhört wie die Geschichte etlicher Hobbymusiker, entwickelte sich bei der australischen Band Sons of the East zu einer wahren Indie-Erfolgsstory. Mittlerweile befindet sich das Trio auf Dauertournee durch Australien, Europa und Nordamerika – und legte einen Stopp in der Alten Feuerwache in Mannheim ein.

Wer glaubt, der Name Sons of the East leite sich von der ostaustralischen Metropole Sydney ab, der Heimatstadt der Band, liegt nicht ganz richtig. In einem Interview haben die Musiker erklärt, dass