In einer ungewöhnlichen Handballsaison der weiblichen B-Jugend genügen vier Siege, um am Ende den deutschen Meistertitel zu feiern. Mit in der Verlosung ist die Mannschaft der JSG Mundenheim/Rheingönheim. Das Team von Trainer Marcus Muth empfängt am Freitag, 19.30 Uhr, Schulzentrum Mundenheim, im Achtelfinale den HC Leipzig.

Trainer Muth weiß, dass ein Titelgewinn seiner Mannschaft eine Sensation wäre: „Wir sind in dieser Runde das kleine gallische Dorf, umgeben von den Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten.“