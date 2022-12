In der Nacht auf Dienstag zwischen 18 und 7 Uhr sind bislang unbekannte Täter in nicht weniger als vier Kindergärten in den Mannheimer Stadtteilen Seckenheim und Friedrichsfeld eingebrochen. Außerdem wurde ein Pkw auf einem Parkplatz aufgebrochen. Laut Polizei schlugen die Einbrecher in der Zähringer Straße in Seckenheim eine Scheibe zu den Büroräumlichkeiten der Einrichtung ein, durchwühlten mehrere Schränke und beschädigten diverse Gegenstände. Außerdem stahlen sie rund 300 Euro. Ebenfalls in Seckenheim, am Sandhang, gelangten die Täter durch Einschlagen einer Scheibe in die Räumlichkeiten des Kindergartens und stahlen dort einen Stoffbeutel mit 120 Euro Bargeld. In der Freiburger Straße, ebenfalls in Seckenheim, gelangten sie erneut durch das Einschlagen einer Scheibe in die Büroräume und stahlen dort ein Notebook. Darüber hinaus wurden mehrere Einrichtungsgegenstände mit Farbe beschmiert.

Polizei prüft Zusammenhang

Zwischen 22 und 9 Uhr beschädigten Unbekannte zudem die Seitenscheibe eines Mercedes auf dem Parkplatz eines Kinderhorts und durchwühlten diesen. Hier wurde jedoch nichts entwendet. In der Neudorfstraße in Friedrichsfeld entwendeten die Täter erneut Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Auch hier gelangten die Unbekannten durch Einschlagen eines Fensters in das Kindergartengebäude. Zuvor hatten sie versucht ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Aufgrund der ähnlichen Tatausführung nimmt die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Taten an. Zeugen, die etwas Verdächtiges zu den Tatzeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203 9305-0 in Verbindung zu setzen.