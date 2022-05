Wieder einmal ist laut Polizei ein Fahrzeug in der Unterführung „Gutleuthofweg“ in Heidelberg steckengeblieben, weil es zu hoch für eine Durchfahrt war. Ein 34-jähriger Heidelberger hatte den 2,60 Meter hohen Sprinter angemietet und wollte am Sonntagvormittag kurz vor 11 Uhr durch die Unterführung hindurchfahren. Dabei hatte er offenbar übersehen, dass die Unterführung nur 2,10 Meter hoch ist. Das Fahrzeug des 34-Jährigen blieb stecken, konnte jedoch wieder aus der Klemme befreit werden, nachdem die Luft der Reifen abgelassen worden war. Der Schaden am Fahrzeug ist mit rund 40.000 Euro immens. Nach einer ersten statischen Überprüfung entstand an der Unterführung kein Schaden.