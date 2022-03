Nach einem Diebstahl am Montagmorgen in der Straßenbahnlinie 10 sucht die Polizei Zeugen. Um 9.15 Uhr fuhr eine 69-Jährige von der Schützenstraße in Richtung Amtsgericht, als sie von zwei Frauen angesprochen wurde. Diese versuchten, die Dame in ein Gespräch zu verwickeln und fassten sie dabei an. Laut Polizei nutzten die Täterinnen die Ablenkung, um der 69-Jährigen ihren Geldbeutel aus der Jackentasche zu stehlen. Die Frauen sind beide schlank und haben ein sehr gepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Eine trug einen beigen Mantel, die andere eine helle Jacke. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2773.