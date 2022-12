Einen Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss hat die Polizei am Montagnachmittag im Gewerbegebiet Nachtweide aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war Zeugen aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr und rote Ampeln ignorierten. Eine Streife entdeckte den Lkw auf einem Parkplatz in der Straße Am Hansenbusch. Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Der Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, Kokain und Opiate, teilte die Polizei weiter mit. Dem 45-jährigen Lkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.