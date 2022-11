In Schlangenlinien entgegen der Einbahnstraße unterwegs Eine 46-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend in der Hemshofstraße (Hemshof) dabei beobachtet worden, wie sie in Schlangenlinien und entgegen der Einbahnstraße unterwegs war. Laut Polizei konnte anhand des übermittelten Kennzeichens der Halter des Fahrzeugs erreicht werden, der mitteilte, dass seine Lebensgefährtin aktuell mit dem Auto unterwegs sei. Den Beamten zufolge konnte die Frau telefonisch erreicht werden und gab zu, alkoholisiert sowie orientierungslos zu sein. Zur schlussendlich erfolgten Kontrolle teilt die Polizei mit: „Die Frau war derart stark alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war.“ Führerschein und Fahrzeugschlüssel seien daraufhin sichergestellt worden.