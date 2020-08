Ein Auto, das auf der A61 Schlangenlinien fahren würde, ist am Dienstagmorgen der Autobahnpolizei Ruchheim gemeldet worden. Am Kreuz Ludwigshafen konnten die Beamten den Ford Mondeo stellen und anschließend auf einem Parkplatz kontrollieren. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass das Fahrzeug seit 2019 abgemeldet ist und sowohl das Kennzeichen wie auch unter anderem der Zulassungsstempel gefälscht waren. Außerdem entdeckte die Polizei an dem Auto frische Unfallspuren, was auf eine Unfallflucht hindeuten könnte. Durch den Schaden könnte sich auch das Fahren in Schlangenlinien erklären. Außerdem hatte der 68-jährige Fahrer, der vorgab, kein Deutsch zu sprechen, keinen Führerschein. Gegenüber dem jugoslawisch sprechenden Beamten behauptete er, das Auto mit Unfallschaden gekauft zu haben und es nach Serbien überführen zu wollen. Der 68-Jährige wurde vorläufig festgenommen.