Weil er am Sonntagabend in Schlangenlinien auf der L523 in Richtung Ludwigshafen unterwegs war, ist ein 55-jähriger Autofahrer einem Zeugen aufgefallen, der sich daraufhin bei der Polizei gemeldet hat. Diese konnte den Halter mithilfe des Autokennzeichens ermitteln und zu Hause finden. Dort stieg der lallende und schwankende Mann gerade aus seinem Auto. Weil er keinen freiwilligen Atemalkoholtest machen wollte, wurde er laut Polizei zur Dienststelle mitgenommen. Seinen Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein behielten die Beamten ein. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.