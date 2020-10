Eine 86-jährige Autofahrerin ist am Sonntag in Schlangenlinien auf der A 650 gefahren. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten das Fahrzeug der Polizei, die den Wagen in der Ludwigshafener Innenstadt ausfindig machte und stoppte. Die Polizeibeamten gingen zunächst davon aus, dass Alkohol im Spiel war, wurden aber schnell eines Besseren belehrt. Als die Beamten an die Autotür traten, erklärte ihnen die 86-jährige Dame, dass ein Bonbon ursächlich für die Schlangenfahrt gewesen sei. Das Bonbon habe einfach nicht aus der Verpackung gewollt. Dadurch sei sie abgelenkt worden.