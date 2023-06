Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ludwigshafener Werkstätten leisten ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Im Auftrag der Unternehmensgruppe Freudenberg in Weinheim produzieren die Beschäftigten in Oggersheim Luftfilter für Bus-Klimaanlagen. „Damit werden nahezu 100 Prozent aller Umluftpartikel in Buskabinen gefiltert“, versichert Freudenberg-Verkaufsdirektor Alexander Oelsner.

Drei Arten von Filtern entstehen in den Ludwigshafener Werkstätten. „Nummer eins filtert die Zuluft, die von der Vorderseite in die Buskabine strömt“, zählt Oelsner