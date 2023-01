In der Prälat-Caire-Straße/Ecke Orangeriestraße (Oggersheim) werden ab Montag eine neue Gas- und eine neue Fernwärmeleitung verlegt. Wie die Technischen Werke (TWL) weiter mitteilten, werden bis Mitte Mai zudem Teile der Wasserversorgungsleitung ausgewechselt. Die Baumaßnahme erfolgt in drei Schritten, der erste Abschnitte soll Mitte Februar abgeschlossen sein. Die Verkehrsführung in den betroffenen Bereichen werde ausgeschildert, so die TWL.