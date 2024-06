Bald sind Sommerferien und viele werden in den Urlaub verreisen, manche auch mit dem Schiff. Der Evangelist Markus berichtet, wie Jesus mit seinen Jüngern ans andere Ufer hinüberfahren wollte und wie sich plötzlich ein Wirbelsturm erhob und das Wasser ins Boot drang. Seine Jünger bekamen es mit lebensbedrohlicher Angst zu tun, fühlten sich hilflos und alleingelassen: Meister, kümmert dich nicht, dass wir zugrunde gehen? (Mk 4, 35-41)

Ich fahre gerne im Urlaub mit dem Boot oder auf dem Schiff. Ich musste, Gott sei Dank, nie eine lebensbedrohliche Erfahrung auf See machen. Anders erging es meinem guten Freund. Er erzählte mir, wie er einmal mit seiner Freundin auf dem Adriatischen Meer in hohe Wellen geraten war und wie sie völlig hilflos und am Ende ihrer Kräfte, nachdem sie sich ihrem Schicksal fast ergeben hatten, als letzte Hoffnung nur noch beteten. Da sahen sie eine Polizeistreife als Rettung in der Not: „Wie von Gott geschickt“, sagt mein Freund! Und seitdem hört er nicht auf, daran zu glauben, dass Gott sie beide, ihn und seine Freundin, gerettet hatte. „Irgendwie fühle ich ganz tief in mir, dass ich nur ihm meinen Dank schulde, dafür, dass wir noch leben.“

Mijo Ikic Foto: privat

Wir wechseln nun die Perspektive von dem Sturm auf hoher See auf die Stürme des Lebensalltags. Und in dem Klinikalltag gibt es sie, die hohen Wellen und Wirbelstürme im Leben der Menschen, welche in ihrer Not zu Gott aufschreien: Strecke mir deine helfende Hand entgegen und rette mich aus meiner Not. Kümmert dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Und wenn sich Angst mit Ungeduld vermischt, kein Wunder, dass da Gefühle entstehen, als ob Gott schlafen würde, gerade dann wenn man ihn so dringend braucht und hilflos auf Hilfe wartet.

Solchen Gefühlen und Zweifeln zum Trotz können wir, wie die Jünger es taten, aufschreien, um Jesus zu wecken, um ihn wachzurütteln: Mein Gott, kümmert es dich nicht, dass ich untergehe? Oder wir können so wie mein Freund auf hoher See Geduld bewahren und die Hoffnung nicht verlieren. Ein Aufschrei aus der Tiefe unserer Seele verwandelt sich dann zum persönlichen Gebet und zur Quelle neuer Hoffnung, zu einer Hoffnung, aus der neuer Mut erwacht und Vertrauen, dass unser Gott, wenn wir zu ihm aufschreien, nicht schläft und uns trotz aller Erfahrung nicht im Stich lässt.

Erkennen können wir Gott in Gesichtern vieler Menschen, die uns umgeben und bereit sind, unseren Aufschrei zu hören, indem sie tagtäglich ihre fürsorgende Zuwendung schenken. Denn „Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun“, sagt ein Gebet aus dem 14. Jahrhundert.

Der Autor

Mijo Ikic (65) ist Pastoralreferent und Klinikseelsorger im Klinikum der Stadt Ludwigshafen.