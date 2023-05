Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manuel Schieß war einer der Lichtblicke einer eher schwachen Hauptrunde des ASV Maxdorf. Nun muss der Fußball-Bezirksligist ohne den 24 Jahre alte Offensivmann auskommen. Er wechselt zum Verbandsligisten ASV Fußgönheim.

Wenn man sich Ihre Stationen so ansieht, dann ist der Wechsel nach Fußgönheim ein weiterer Schritt nach oben. Sie sind vom VfR Friesenheim (A-Klasse) über den ASV Maxdorf in der Bezirksliga nun beim ASV Fußgönheim in der Verbandsliga gelandet – alles in nur drei Jahren. Wie wichtig war Ihnen dieser Schritt?

Es