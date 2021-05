In Ludwigshafen haben weitere Corona-Schnelltestzentren aufgemacht. In Maudach ist seit gut einer Woche die Johanniter Unfallhilfe im katholischen Gemeindezentrum St. Michael aktiv. In Ruchheim bietet das Deutsche Rote Kreuz ebenfalls Tests an.

Mit seinem roten Rollstuhlfahrrad fährt Dieter Busam am Mittwoch durch die Schilfstraße in Maudach. Sein Ziel ist das neue Corona-Testzentrum. Er will sich mit seinem Vater und seinem Sohn treffen. Mit einem negativen Test ist er dabei auf der sichereren Seite. Der Maudacher unterhält sich beim Warten auf das Ergebnis noch ein bisschen mit Freunden und Bekannten.

Seit 5. Mai gibt es das Angebot in Maudach. Rund 40 Personen haben sich am Mittwoch testen lassen. Doch damit sind die Kapazitäten des fünf- bis sechsköpfigen Teams von Clarissa Fath, Johanniter-Ortsbeauftragte des Ortsverbands Ludwigshafen, noch lange nicht ausgelastet. „Das muss sich erst noch rumsprechen“, meint Monika Kupper. Sie will mit ihrer Schwester deren Geburtstag feiern, deswegen lässt sie sich testen. Die 65-jährige frühere Kinderkrankenschwester vertreibt sich die Zeit beim Warten auf das Ergebnis mit Lesen. Durch ein geöffnetes Fenster ruft Sören Dieter die Nummer auf, die sie bei der Anmeldung erhalten hat. Strahlend kommt sie zurück, das Ergebnis ist negativ.

Ablauf geregelt

Den Ablauf des Testverfahrens erläutert Rettungssanitäter Sören Dieter. Bei der Registratur gibt man Namen und Adresse an und bekommt eine Nummer, die auch auf den Teststäbchen vermerkt ist. Hinter einer Trennwand nehmen Johanniter-Mitarbeiter einen Abstrich in der Nase. Nachdem die Testflüssigkeit auf das Stäbchen getropft ist, läuft die Stoppuhr. Eine Viertelstunde später hat man ein Ergebnis, das Dieter oder seine Kollegen am Fenster auf einem Papier den Getesteten übergeben. Die gebrauchten Stäbchen waren am Abend verbrannt.

Dieter, dem in seinem weißen Ganzkörperoverall mit Maske, Schutzbrille und Plastikhandschuhen bei der Arbeit unangenehm warm wird, sagt über seien Motivation: „Das Virus will ich bekämpfen. Ich habe gesehen, wie schlecht es den Menschen geht, die an Corona erkrankt sind und wie schlimm es auf den Intensivstationen zugeht.“ Ähnliche Gründe treiben auch Annika Drexlmeier, Bereitschaftsführerin des Johanniter Ortsverbands, an: „Ich möchte verhindern, dass weiterhin Menschen erkranken und dabei helfen, dass wir wieder zu einem normalen Leben zurückkommen können.“

Für einen Tag nach Polen

Für einen Tag will die Familie Schüller, Thomas, Marta und die Söhne Jan und Hendryk, zu einer Beerdigung nach Breslau in Polen fahren. Für die Einreise brauchen sie einen zertifizierten Test. Auf der langen Fahrt mit dem Auto können die beiden Jungs sich mit einem Rätsel- und Malbuch der Johanniter beschäftigen, in dem man spielerisch viel über Erste Hilfe erfahren kann – ein willkommenes Geschenk. Die Familie und auch Rollifahrer Busam erhalten ebenfalls negative Testergebnisse.

Wer ein positives Ergebnis hat, bekommt Informationen über die weiteren Maßnahmen. Für einen PCR-Test muss man einen Termin ausmachen und natürlich in Quarantäne. „Wo habe ich das bloß her? Oder: Na ja, mein Freund ist ja auch positiv“, sind die Reaktionen, die Fath bei diesen Gesprächen oft erlebt.

Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) hat sich für die Einrichtung des Testzentrums in dem kleinen Stadtteil eingesetzt. Dort lebten viele ältere Menschen, die sich etwa für einen Friseurbesuch die Fahrt zum Testen in der Innenstadt oder in andere Stadtteile sparen könnten. Mit dem Fahrrad kommt die Ortsvorsteherin vorbei, um mit den Leuten zu reden. „Ich danke den Johannitern und dem Gemeindezentrum St. Michael für ihren Einsatz“, sagt sie. Das Testzentrum in Maudach ist mittwochs von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

DRK in Ruchheim aktiv

Auch in Ruchheim hat mittlerweile ein Corona-Schnelltestzentrum am Schlossplatz aufgemacht, wie Christian Ludes, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Oggersheim-Ruchheim und Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) mitteilen. Bei einer digitalen Umfrage unter Einwohnern des Stadtteils habe es großes Interesse für ein Testzentrum vor Ort gegeben. Eine Mehrheit habe sich für Tests an den Wochentagen Freitag und Samstag aus gesprochen. „Diesem Bedarf wollen wir gerecht werden und bieten daher wir nun jeden Freitag zwischen 16 und 19 Uhr und Samstag zwischen 11 und 15 Uhr Schnelltests auf dem Schlossplatz an“ , so Schmidt und Ludes.

Auch im Gewerbegebiet Westlich B 9 in Oggersheim werden mittlerweile auf Parkplätzen vor Fachmärkten Schnelltests angeboten – so bei Decathlon und Teppich Kibek.