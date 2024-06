In Ludwigshafen und Mannheim sind mehr Biker auf den Straßen unterwegs als im Bundesdurchschnitt. Auf 1000 Einwohner kommen in Ludwigshafen durchschnittlich 41 Motorräder (insgesamt 7146 Maschinen). Das reicht für Platz 28 im Deutschland-Ranking. Mannheim liegt auf Rang 30 mit 40 Maschinen pro 1000 Einwohner (12.631 Motorräder). Das ist das Ergebnis einer aktuellen Auswertung der Zulassungsdaten in den 60 größten deutschen Städten. Im Schnitt gibt es in den untersuchten Städten 38,4 Motorrad-Zulassungen pro 1000 Einwohner. Zum Vergleich: Auf 1000 Einwohner kommen durchschnittlich 501 Autos und Wohnmobile. Ingolstadt landet im Motorrad-Ranking auf dem ersten Platz (62,1 Motorräder pro 1000 Einwohner), Rostock belegt den letzten Rang (25 Motorräder pro 1000 Einwohner). Das Infoportal www.onlinecasinosdeutschland.com hat für das Ranking nach eigenen Angaben die Daten des Kraftfahrt-Bundesamts zum aktuellen Bestand zweirädrigen Krafträdern analysiert. In den deutschen Millionenstädten sind demnach durchschnittlich weniger Motorräder pro Einwohner zugelassen als in kleineren Städten. Berlin belegt mit 31,4 Motorrädern pro 1000 Einwohner Platz 50, knapp vor Hamburg (31,3, Platz 51).