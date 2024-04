Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht zum Sonntag zwischen 1 und 9 Uhr in einen Kiosk in der Pfalzgrafenstraße (Süd) eingebrochen und haben mehrere Artikel aus der Auslage erbeutet. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.