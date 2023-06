Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 4.45 Uhr in den Kiosk „Am Ludwig“ in der Innenstadt eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eines der Frontfenster auf und durchwühlten den Verkaufsraum. Allerdings ließen sie Tabakwaren, ein Notebook und einen Zehn-Euro-Schein zurück, sodass nur Sachschaden entstand. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 0621 963-2122.