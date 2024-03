Unbekannte sind laut Polizei zwischen 15. und 18. März in ein Kellerabteil in der Bertold-Brecht-Straße in Oggersheim eingedrungen. Die Täter betraten eine offene Parzelle und hebelten die Holzstreben des benachbarten Abteils auf. Entwendet wurden Gegenstände im Wert von etwa 150 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.