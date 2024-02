Zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 6 Uhr, sind Unbekannte in das Jugendzentrum Am Brückelgraben in Oggersheim eingebrochen und haben dort eine Spielekonsole gestohlen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen und bittet diese, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222, E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de, zu wenden.