150 Jahre nach dem Mord an Waldhüter Martin Witt erinnert Schifferstadt an ein fast vergessenes Verbrechen – und an die harte Realität des Waldschutzes im 19. Jahrhundert.

Vor 150 Jahren wurde der Waldhüter Martin Witt im Schifferstadter Wald von einem Wilderer erschossen. An dieses Verbrechen erinnerten Forstverwaltung und Heimatpflegeverein jetzt im Alten Rathaus – und erzählten die dramatische Geschichte dahinter.

Es ist der 6. Mai 1876. Waldhüter Martin Witt hat sich schon um fünf Uhr auf den Weg gemacht, um Waldfrevler zu erwischen. Der Wald wurde damals regelrecht geplündert. Arme Schifferstadter gingen „Strääsel reche“, sie fegten Laub und dürre Zweige vom Boden, um Streu für ihre Ställe zu haben. Und es wurde auch Holz gestohlen. Das war verboten. Angekommen im Waldabschnitt Gay (von Gehau, Kahlschlag), im Osten des Stadtwaldes, traf er auf einen Wilderer. Der schoss auf den Waldhüter und schlug ihn mit dem Gewehrkolben auf den Kopf. Witt starb am Tatort. Er hinterließ eine Frau und zwei Kinder, fünf und 13 Jahre alt. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst.

Waldhüter waren in Bevölkerung verhasst

Martin Witt, so berichtet Alt-Förster Ernst Christian Driedger, galt nach den Worten seines Dienstherren, Oberförster Niederreuther, als „pflichttreuer und eifriger Bediensteter“, der sich insbesondere gegen Wilderer als „schneidiger Gegner“ gezeigt habe. Er stammte aus Dirmstein und war zuerst bei der berittenen Polizei in Speyer angestellt. Ab 1860 war er Waldhüter im Schifferstadter Wald. 1864 war er beteiligt an der Ergreifung des Wilderers Kramer. Kramer verbüßte eine Haft, kam wieder frei und wilderte weiter. 1874 erschoss er den Waldhüter Peter Glück beim Rinkenbergerhof.

„Morde an Waldhütern waren keine Seltenheit“, erklärt Driedger. Waldhüter waren bei der bitterarmen Bevölkerung verhasst. Die Menschen mussten um ihre Existenz kämpfen und plünderten den Wald aus purer Not. Gras und Laub fürs Vieh, Holz zum Heizen und zum Bauen – das holte man sich aus dem Wald. Und die Waldhüter versuchten, das zu verhindern. Das Protokollbuch eines Waldhüters in Haßloch jener Zeit vermerkte in einem Jahr über 400 Waldfrevel. Damals entstand auch der Spruch „Ins Buch oder ins Tuch“ – was bedeutet, dass Waldhüter im Ruf standen, auf den Eintrag ins Buch zu verzichten, wenn beim Waldfrevel ertappte Frauen ihnen sexuell gefügig waren, berichtet Driedger. Die Idylle der Heimatschnulzen-Filme, wie „Der Förster vom Silberwald“ sei reine Erfindung einer harmoniesüchtigen Nachkriegszeit.

Der Verdächtige: Wilderer mit zweifelhaftem Ruf

Wilderer dagegen galten dem armen Volk als Helden, die gegen die Obrigkeit kämpften. Nach dem Mord an Witt wurde ein Verdächtiger gefasst. Daniel Imo soll zuvor in Wirtschaften mit seiner Wilderei geprahlt und Drohungen gegen die Forstgehilfen geäußert haben. Im Prozess und danach habe Imo stets seine Unschuld beteuert, berichtet Driedger. Verurteilt wurde er, weil ihm ein in der Nähe des Tatorts gefundener Hut zugeschrieben wurde. Und weil an seinem Gewehr der Hahn abgebrochen war. Imo starb, noch bevor er seine 15 Jahre Haft abgesessen hatte.

Ein Denkmal am Tatort zu errichten, beschloss der Schifferstadter Gemeinderat bereits 1877. Wann genau das Steinkreuz errichtet wurde, ist laut Driedger unklar. „Hier wurde am 6. Mai 1876 morgens 6 Uhr der Forsthüter Martin Witt, 45 Jahre alt, in der Erfüllung seines Berufs von Mörderhand erschossen“, sagt die Inschrift auf dem Sandstein. Sicher ist, dass das Kreuz auf dem Gelände des scharf bewachten US-Munitionsdepots gut geschützt stand, bis die Amerikaner 1992 das Depot aufgaben und das Gelände wieder frei zugänglich war. Und recht bald war dann das Kreuz nicht nur mit roter Farbe beschmiert, sondern auch mit Hammerschlägen traktiert.

Vom Wald ins Museum: Rettung des Originalsteins

Driedger, damals Förster, fragte Steinmetz Helmut Bartholomä, der den Stein ehrenamtlich restaurierte. Doch bald wurde das Denkmal wieder angegriffen. Driedger ließ den Stein bergen und eine Kopie anfertigen. Das Original brachte der Steinmetz zum Forstbetriebshof. Dort entdeckte es Stefano Tedesco (Bfs), der Beigeordnete der Stadt, der für den Bereich Forst, Agrar und Umwelt zuständig ist. Gemeinsam mit dem Verein für Heimatpflege und der Stadtverwaltung entwickelten die beiden die Idee, den Originalstein ins Heimatmuseum zu schaffen und dort im Kontext mit Wald und Waldarbeit zu zeigen. Nachdem eine Prüfung der Statik des Gebäudes positiv verlief, fertigte Jürgen Armbrüster die Unterlage aus Metall und Sebastian Bartholomä, der heutige Chef des Steinmetzbetriebs, übernahm Transport und Aufstellen des schweren Steins. Das Kreuz wurde mit einem Kran durch ein Fenster gehoben und steht jetzt in einem Raum zum Thema Schifferstadter Wald.

Am Vormittag des Jahrestages versammelten sich die Bürgermeisterin, die Forstverwaltung, Vertreter des Jagdteams und der Feldjagd zusammen mit Förster Georg Spang und Waldarbeitern am Tatort und legten einen Kranz nieder. Die dortige Nachbildung aus Sandstein ist wieder mit roter Farbe beschmiert. „Lassen Sie das so, wie es ist“, empfahl Driedger. „Das ist auch ein Zeitzeugnis.“